Заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка. Фото: Прямий

https://racurs.ua/n125078-ryaboshapka-oproverg-informaciu-ob-otstavke-bogdana.html

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Заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка опроверг распространенную в СМИ информацию о том, что руководитель президентского офиса Андрей Богдан якобы написал заявление об отставке.

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Рябошапка назвал такую информацию «ерундой» и отметил, что Богдан не планирует уходить со своей должности. По словам чиновника, информацию о якобы отставке Богдана «специально разгоняют в СМИ». Об этом 1 августа сообщает УНИАН.

Это ерунда… не дождетесь, — прокомментировал Рябошапка.

В пресс-службе президента Владимира Зеленского заявили, что выясняют распространенную СМИ информацию об отставке Богдана и отказались давать комментарии.

Напомним, ряд СМИ Украины со ссылкой на источники во власти сообщили, что глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан 1 августа написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию.