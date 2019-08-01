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Луганская «Заря» победила со счетом 1:0. Фото: FC Zorya Luhansk в Twitter

Луганская «Заря» вышла в третий квалификационный раунд Лиги Европы (ФОТО)

1 авг 2019, 22:18
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Луганская «Заря» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы победила черногорскую «Будущность».

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Украинская команда в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена» победила со счетом 1:0. Единственный гол во встрече на 32 мин. забил Артем Громов с передачи Максима Лунева. Транслировали футбольный матч украинские СМИ.

Сразу после этого команда гостей осталась в меньшинстве. Вторую желтую за фол получил Никола Джурич, а через мгновение Драшко Божовича удалили за разговоры с арбитром. Под конец поединка луганчане имели возможность увеличить разрыв в счете, однако мяч так и не влетел в сетку ворот черногорцев.

В первом матче украинский клуб победил со счетом 3:1. Таким образом команда Виктора Скрипника проходит в третий раунд, где встретится с победителем пары ЦСКА (Болгария) — «Осиек» (Хорватия).

Луганская «Заря» победила со счетом 1:0. Фото: FC Zorya Luhansk в Twitter

Луганская «Заря» победила со счетом 1:0. Фото: FC Zorya Luhansk в Twitter

Напомним, украинский футболист Руслан Малиновский стал игроком итальянской «Аталанты». Полузащитник сборной Украины перешел в клуб из Серии, А из бельгийского «Генка», где был одним из лидеров. В «Аталанте» 26-летний футболист будет играть под № 18.

Источник: Ракурс


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