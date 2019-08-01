Андрей Богдан подал в отставку. Фото: Офис президента в «Фейсбук»

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Отдельные СМИ Украины со ссылкой на источники во власти сегодня сообщили, что глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию. На Банковой пока не опровергли и не подтвердили эту информацию.

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Сегодня прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство в отношении коллегии судей Кассационного административного суда в составе Верховного суда. Источники утверждают, что дело касается принятия заведомо неправосудного решения (ч. 1 ст. 375 Уголовного кодекса Украины).

Детективы Национального антикоррупционного бюро 1 августа устроили обыски в государственном предприятии обслуживания воздушного движения Украины «Украэрорух». Следственные действия касались возможных злоупотреблений должностных лиц предприятия, которые разместили более 400 млн грн компании на счетах «Платинум Банка», который был признан неплатежеспособным.

Сегодня Шри-Ланка отменила визовый сбор для граждан Украины. Для украинцев и граждан еще 47 стран он составлял 25 долл. США. Отмена платы за визы будет действовать в течение шести месяцев, после чего власти страны рассмотрят эффективность влияния этой инициативы на развитие туризма.

Акция участников инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк?» прошла под зданием Службы безопасности Украины в Киеве. Активисты требовали от правоохранителей и президента Владимира Зеленского ответа на вопрос, кто заказал убийство активистки и призывали наказать виновных.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обсудил с главой Российской Федерации Владимиром Путиным масштабные лесные пожары, которые уничтожают тайгу в Сибири. Трамп предложил Путину помощь в ликвидации пожаров, а тот согласился воспользоваться его помощью при необходимости.

Пятый президент Украины Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» заявил, что в феврале 2015 года первый комбат батальона «Донбасс» Семен Семенченко на собственной странице в Facebook обнародовал детальный маршрут выхода украинских военнослужащих из Дебальцево, чем раскрыл «совершенно секретный» приказ о выходе бойцов.