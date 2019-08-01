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НАБУ обыскивает «Украэрорух». Фото: vse.media

НАБУ обыскивает «Украэрорух» (ФОТО)

1 авг 2019, 13:33
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«Украэрорух», государственное предприятие по обслуживанию воздушного движения Украины, обыскивают представители Национального антикоррупционного бюро.

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Следственные действия проходят в помещениях «Украэроруха» в Киеве, а также по месту жительства его сотрудников. Они касаются возможных злоупотреблений должностных лиц предприятия, которые разместили более 400 млн грн компании на счетах «Платинум Банка», признанного неплатежеспособным, сообщает пресс-центр НАБУ в Facebook.

Расследование по данному факту Антикоррупционное бюро осуществляет с ноября 2017 года.

НАБУ обыскивает «Украэрорух». Фото: пресс-центр компании

В «Украэрорухе» подтвердили информацию об обысках в главном офисе. Их санкционировал Соломенского райсуда Киева в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

В компании заверили, что сотрудничают с НАБУ и готовы содействовать всем мероприятиям по возврату утраченных в «Платинум Банке» средств.

Также отмечается, что в рамках уголовных производств правоохранители интересуются размещением части средств госпредприятия в указанном банке в период, когда «Украэрорух» возглавлял Дмитрий Бабейчук.

Источник: Ракурс


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