НАБУ обыскивает «Украэрорух». Фото: vse.media

https://racurs.ua/n125040-nabu-obyskivaet-ukraeroruh-foto.html

Ракурс

«Украэрорух», государственное предприятие по обслуживанию воздушного движения Украины, обыскивают представители Национального антикоррупционного бюро.

Loading...

Следственные действия проходят в помещениях «Украэроруха» в Киеве, а также по месту жительства его сотрудников. Они касаются возможных злоупотреблений должностных лиц предприятия, которые разместили более 400 млн грн компании на счетах «Платинум Банка», признанного неплатежеспособным, сообщает пресс-центр НАБУ в Facebook.

Расследование по данному факту Антикоррупционное бюро осуществляет с ноября 2017 года.

В «Украэрорухе» подтвердили информацию об обысках в главном офисе. Их санкционировал Соломенского райсуда Киева в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

В компании заверили, что сотрудничают с НАБУ и готовы содействовать всем мероприятиям по возврату утраченных в «Платинум Банке» средств.

Также отмечается, что в рамках уголовных производств правоохранители интересуются размещением части средств госпредприятия в указанном банке в период, когда «Украэрорух» возглавлял Дмитрий Бабейчук.