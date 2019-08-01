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НАБУ обшукує “Украерорух”. Фото: vse.media

НАБУ обшукує «Украерорух» (ФОТО)

1 сер 2019, 13:33
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«Украерорух», державне підприємство з обслуговування повітряного руху України, обшукують представники Національного антикорупційного бюро.

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Слідчі дії тривають у приміщеннях «Украероруху» в Києві, а також за місцем проживання його працівників. Вони стосуються можливих зловживань посадовців підприємства, які розмістили понад 400 млн грн компанії на рахунках «Платинум Банку», який було визнано неплатоспроможним, повідомляє прес-центр НАБУ в Facebook.

Розслідування за вказаним фактом Антикорупційне бюро здійснює з листопада 2017 року.

НАБУ обшукує “Украерорух”. Фото: прес-центр компанії

В «Украерорусі» підтвердили інформацію про обшуки в головному офісі. Їх санкціонував Солом’янського райсуду Києва в межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

У компанії запевнили, що співпрацюють із НАБУ та готові сприяти заходам із повернення втрачених у «Платинум Банку» коштів.

Також зазначається, що в рамках кримінальних проваджень правоохоронці цікавляться розміщенням частини коштів держпідприємства у вказаному банку в період, коли «Украерорух» очолював Дмитро Бабейчук.

Джерело: Ракурс


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