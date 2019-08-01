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Наслідки інциденту, фото: dtp.kiev.ua

Співробітник поліції охорони загинув у смертельній ДТП у Києві (ФОТО, ВІДЕО)

1 сер 2019, 13:25
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Співробітник поліції охорони сьогодні загинув у ДТП в Києві.

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В момент аварії загиблий перебував за кермом службового легкового автомобіля Renault Logan. Автівка вилетіла з проїжджої частини вулиці Тарасівської на узбіччя та врізався в дерево. Внаслідок інциденту співробітник поліції помер. Про це повідомляє Фейсбук-спільнота dtp.kiev.ua.

ДТП, ймовірно, сталося через те, що водієві стало зле.

Зазначається, що в салоні автомобіля більш нікого не було.

На місці інциденту працює слідчо-оперативна група.

Наслідки інциденту, фото: dtp.kiev.ua

Наслідки інциденту, фото: dtp.kiev.ua

Наслідки інциденту, фото: dtp.kiev.ua

Нагадаємо, у квітні в Києві на Майдані Незалежності чоловік на викраденому автомобілі патрульних збив жінку-поліцейського. Внаслідок інциденту постраждала отримала черепно-мозкову травму та глибоке розсічення. Зловмисника, у якого спостерігалися ознаки наркотичного сп’яніння, згодом затримали на Залізничному шосе.


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