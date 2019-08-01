Последствия инцидента, фото: dtp.kiev.ua

https://racurs.ua/n125039-sotrudnik-policii-ohrany-pogib-v-smertelnom-dtp-v-kieve-foto-video.html

Ракурс

Сотрудник полиции охраны сегодня погиб в ДТП в Киеве.

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В момент аварии погибший находился за рулем служебного легкового автомобиля Renault Logan. Автомобиль вылетел с проезжей части улицы Тарасовской на обочину и врезался в дерево. В результате инцидента сотрудник полиции скончался. Об этом сообщает Фейсбук-сообщество dtp.kiev.ua.

ДТП, вероятно, произошло из-за того, что водителю стало плохо.

Отмечается, что в салоне автомобиля больше никого не было.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа.

Напомним, в апреле в Киеве на Майдане Независимости мужчина на угнанном автомобиле патрульных сбил женщину-полицейского. В результате инцидента пострадавшая получила черепно-мозговую травму и глубокое рассечение. Злоумышленника, у которого наблюдались признаки наркотического опьянения, впоследствии задержали на Железнодорожном шоссе.