Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Вывез в лес и изнасиловал: на Киевщине задержали таксиста. Фото: pravstat.prokuror.

Вывез в лес и изнасиловал: на Киевщине задержали таксиста (ФОТО)

1 авг 2019, 13:21
999

Таксиста-насильника задержали в Киевской области. Злоумышленник накануне совершил насилие над 25-летней девушкой.

Loading...

Пострадавшая остановила такси у Академгородка в столице и хотела добраться домой за город. Однако злоумышленник вывез ее в лесную зону, заблокировал двери автомобиля и изнасиловал девушку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

После совершенного насилия злоумышленник отобрал у девушки мобильный телефон, заставил перевести на его счет 4 тыс. грн и скрылся. Нападающего разыскали в сутки. Им оказался 29-летний мужчина из Днепра.

На Киевщине таксист изнасиловал девушку. Фото: Facebook

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 1 ст. 152 (изнасилование) и ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении. Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Ивано-Франковской области жертва жестокого изнасилования погибла от полученных травм. Злоумышленник воспользовался тем, что его соседка была пьяна.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Главные новости за 1 августа: прокуратура открыла дело в отношении судей Верховного суда, Богдан написал заявление об отставке

В четверг, 1 августа, СМИ распространили информацию о том, что глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан подал заявление об отставке. Также сегодня Белый дом предложил Москве помощь в тушении пожаров в Сибири

Новости Украины
21:47   1 авг
Новости партнеров
Загрузка...