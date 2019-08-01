Вывез в лес и изнасиловал: на Киевщине задержали таксиста. Фото: pravstat.prokuror.

https://racurs.ua/n125038-vyvez-v-les-i-iznasiloval-na-kievschine-zaderjali-taksista-foto.html

Ракурс

Таксиста-насильника задержали в Киевской области. Злоумышленник накануне совершил насилие над 25-летней девушкой.

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Пострадавшая остановила такси у Академгородка в столице и хотела добраться домой за город. Однако злоумышленник вывез ее в лесную зону, заблокировал двери автомобиля и изнасиловал девушку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

После совершенного насилия злоумышленник отобрал у девушки мобильный телефон, заставил перевести на его счет 4 тыс. грн и скрылся. Нападающего разыскали в сутки. Им оказался 29-летний мужчина из Днепра.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 1 ст. 152 (изнасилование) и ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении. Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Ивано-Франковской области жертва жестокого изнасилования погибла от полученных травм. Злоумышленник воспользовался тем, что его соседка была пьяна.