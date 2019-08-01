Апелляционный суд запретил пересчитывать голоса на округе проигравшего Пашинского. Фото: Politeka.net

https://racurs.ua/n125037-apellyacionnyy-sud-zapretil-pereschityvat-golosa-na-okruge-proigravshego-pashinskogo.html

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Апелляционный суд отменил решение суда Житомира, который ранее обязал пересчитать голоса на всех 299 участковых избирательных комиссиях в 64-м округе на выборах в Верховную Раду, где баллотировался Сергей Пашинский.

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Тем не менее, вчера, 31 июля, постановление суда было отменено, аргументировав свое решение тем, что в данном округе нарушений во время голосования не было. Об этом информирует «Украинская правда» со ссылкой на сообщение Татьяны Слипачук, главы Центральной избирательной комиссии, на сегодняшнем брифинге.

По словам главы ЦИК, вопросы, связанные с данным округом, были «сильной головной болью», и решение суда сильно бы повлияло на время и порядок подведения итогов голосования.

Также Слипачук отметила, что тот факт, что истец Пашинский не достиг успеха и проиграл на выборах, еще не является доказательством каких-либо нарушений. По данным суда, он воспользовался всеми возможностями судебного разбирательства, но не смог привести существенные аргументы.

Напомним, что решение Житомирского окружного административного суда, который обязал пересчитать голоса на всех избирательных участках округа № 64 (Коростень), было вынесено 27 июля. До 29 июля была подана апелляция на это решение.