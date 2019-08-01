Порошенко о Дебальцево: Семенченко "слил" в интернет детальный маршрут выхода бойцов. Фото: Администрация президента

https://racurs.ua/n125036-poroshenko-o-debalcevo-semenchenko-slil-v-internet-detalnyy-marshrut-vyhoda-boycov.html

Ракурс

Когда в феврале 2015 года украинские бойцы начали выходить из Дебальцево, первый комбат батальона «Донбасс» Семен Семенченко на своей странице в Facebook обнародовал подробный маршрут их выхода.

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Об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко в интервью «Украинской правде», добавив, что это раскрытие «совершенно секретного» приказа о выходе бойцов заставило его ночью, без средств связи из-за полного радиомолчания, изменять маршруты для того, чтобы спасти людей.

Порошенко отметил, что когда речь идет о Дебальцево и Иловайске, то необходимо говорить, что там были только российские солдаты. Он призвал отойти от клише, что Иловайск — это проигрыш украинцев, и воспринимать это как начало российской агрессии.

Я не хочу никого обвинять, ни тех, кто отказывался выполнять приказы главнокомандующего Муженко, или тех, кто в свое время не сделали решений … За это заплачена большая цена. Но причиной стала российская агрессия, — сказал экс-президент.

Порошенко отметил, что Украина разрушила план президента Российской Федерации Владимира Путина по уничтожению, которым тот хотел наказать ее за Революцию достоинства.

Напомним, что ранее «Ракурс» опубликовал статьи, рассказывающие о карьере комбата Семена Семенченко.

Также напомним, что в мае 2016 года Вышгородский районный суд Киевской области полностью подтвердил опубликованные «Ракурсом» еще в апреле 2015 года скандальные подробности того, как ранее аферист Костя Гришин, который ни дня не служил в Вооруженных силах и никогда не принимал военную присягу, вдруг стал офицером Национальной гвардии Украины Семеном Семенченко.