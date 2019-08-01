Порошенко про Дебальцеве: Семенченко "злив" в інтернет детальний маршрут виходу бійців. Фото: Адміністрація президента

https://racurs.ua/ua/n125036-poroshenko-pro-debalceve-semenchenko-zlyv-v-internet-detalnyy-marshrut-vyhodu-biyciv.html

Ракурс

Коли в лютому 2015 року українські бійці почали виходити з Дебальцевого, перший комбат батальйону «Донбас» Семен Семенченко на своїй сторінці у Facebook оприлюднив детальний маршрут виходу.

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Про це заявив п’ятий президент України Петро Порошенко в інтерв’ю «Українській правді», додавши, що це розкриття «цілком таємного» наказу про вихід бійців змусило його вночі, без засобів зв’язку через повне радіомовчання, змінювати маршрути для того, щоб врятувати людей.

Порошенко зауважив, що коли йдеться про Дебальцеве та Іловайськ, то слід говорити, що там були тільки російські солдати. Він закликав відійти від кліше, що Іловайськ — це є програш українців, і сприймати це як початок російської агресії.

Я не хочу нікого звинувачувати, ні тих, хто відмовлявся виконувати накази головнокомандувача Муженка, чи тих, хто свого часу не зробили рішень… За це заплачена велика ціна. Але причиною стала російська агресія, — сказав екс-президент.

Порошенко наголосив на тому, що Україна зруйнувала план президента Російської Федерації Володимира Путіна зі знищення, яким той хотів покарати її за Революцію гідності.

Нагадаємо, що раніше «Ракурс» опублікував статті, що розповідали про кар'єру комбата Семена Семенченка.

Також нагадаємо, що у травні 2016 року Вишгородський районний суд Київської області повністю підтвердив опубліковані «Ракурсом» ще у квітні 2015 року скандальні подробиці того, як раніше аферист Костя Грішін, який ані дня не служив у Збройних силах і ніколи не складав військової присяги, раптом став офіцером Національної гвардії України Семеном Семенченком.