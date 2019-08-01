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Апеляційний суд заборонив перераховувати голоси на окрузі, де програв Пашинський. Фото: Politeka.net

Апеляційний суд заборонив перераховувати голоси на окрузі, де програв Пашинський

1 сер 2019, 12:58
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Апеляційний суд скасував рішення суду Житомира, який раніше зобов’язав перерахувати голоси на всіх 299 дільничних виборчих комісіях у 64-му окрузі на виборах до Верховної Ради, де балотувався Сергій Пашинський.

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Проте вчора, 31 липня, постанову суду було скасовано, аргументувавши своє рішення тим, що у даному окрузі порушень під час голосування не було. Про це інформує «Українська правда» із посиланням на повідомлення Тетяни Сліпачук, глави Центральної виборчої комісії, на сьогоднішньому брифінгу.

За словами глави ЦВК, питання, пов’язані із даними округом, були «сильним головним болем», і рішення суду сильно б вплинуло на час і порядок підведення підсумків голосування.

Також Сліпачук відзначила, що той факт, що позивач Пашинський не досяг успіху і програв на виборах, ще не є доказом будь-яких порушень. За даними суду, він скористався всіма можливостями судового розгляду, але не зміг надати суттєвих аргументів.

Нагадаємо, що рішення Житомирського окружного адміністративного суду, який зобов’язав перерахувати голоси на всіх виборчих дільницях округу № 64 (Коростень), було винесене 27 липня. До 29 липня була подана апеляція на це рішення.

Джерело: Ракурс


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