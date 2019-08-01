Вивіз до лісу та зґвалтував: на Київщині затримали таксиста. Фото: pravstat.prokuror.

https://racurs.ua/ua/n125038-vyviz-do-lisu-ta-z-valtuvav-na-kyyivschyni-zatrymaly-taksysta-foto.html

Ракурс

Таксиста-ґвалтівника затримали у Київській області. Зловмисник напередодні скоїв насилля над 25-річною дівчиною.

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Постраждала зупинила таксі біля Академмістечка у столиці і хотіла дістатися додому за місто. Однак зловмисник вивіз її до лісової зони, заблокував дверцята авто та зґвалтував дівчину. Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

Після скоєного насилля зловмисник відібрав у дівчини мобільний телефон, змусив перевести на його рахунок 4 тис. грн та втік. Нападника розшукали за добу. Ним виявився 29-річний чоловік із Дніпра.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ч. 1 ст. 152 (зґвалтування) та ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). Слідчі повідомили зловмиснику про підозру. Наразі до суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на Івано-Франківщині жертва жорстокого зґвалтування загинула від отриманих травм. Зловмисник скористувався тим, що його сусідка була напідпитку.