Андрій Богдан подав у відставку. Фото: Офіс президента у «Фейсбук»

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Окремі ЗМІ України з посиланням на джерела у владі сьогодні повідомили, що глава Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан написав заяву про звільнення з обійманої посади за власним бажанням. На Банковій наразі не спростували та не підтвердили цю інформацію.

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Сьогодні прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження стосовно колегії суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду. Джерела стверджують, що провадження стосується ухвалення завідомо неправосудного рішення (ч. 1 ст. 375 Кримінального кодексу України).

Детективи Національного антикорупційного бюро 1 серпня влаштували обшуки в державному підприємстві з обслуговування повітряного руху України «Украерорух». Слідчі дії стосувалися можливих зловживань посадовців підприємства, які розмістили понад 400 млн грн компанії на рахунках «Платинум Банку», який був визнаний неплатоспроможним.

Відсьогодні Шрі-Ланка скасувала візовий збір для громадян України. Для українців та громадян ще 47 країн він становив 25 дол. США. Скасування плати за візи діятиме протягом шести місяців, після чого влада країни розгляне ефективність впливу цієї ініціативи на розвиток туризму.

Акція учасників ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?» відбулася під будівлею Служби безпеки України в Києві. Активісти вимагали від правоохоронців та президента Володимира Зеленського відповіді на питання, хто замовив убивство активістки й вимагали покарати винних.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обговорив з главою Російської Федерації масштабні лісові пожежі, що знищують тайгу в Сибіру. Трамп запропонував Путіну допомогу у ліквідації пожеж, а той погодився скористатися його допомогою при необхідності.

П’ятий президент України Петро Порошенко в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що в лютому 2015 року перший комбат батальйону «Донбас» Семен Семенченко на власній сторінці у Facebook оприлюднив детальний маршрут виходу українських військовослужбовців з Дебальцевого, чим розкрив «цілком таємний» наказ про вихід бійців.