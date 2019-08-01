Трамп запропонував Росії допомогу у гасінні пожеж, Путін погодився. Фото: "Телеканал 24"

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Ракурс

Президент Російської Федерації Володимир Путін і президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову ввечері 31 липня, в якій обговорили масштабні лісові пожежі, що вирують на території Сибіру.

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У Росії вогонь досі знищує гектари сибірського лісу, а місцева влада не поспішає із цим боротися, посилаючись на бажання заощадити. Але від цього страждає не тільки РФ, але й інші держави, так як дим від палаючих лісів вже починає накривати сусідні країни. У зв’язку зі сформованою ситуацією Трамп несподівано запропонував Путіну допомогу у ліквідації пожеж. Про це повідомила прес-служба Кремля.

Згідно із повідомленням, американський президент запропонував посприяти Росії у ліквідації наслідків стихії, що розбушувалася. У відповідь на таку пропозицію Путін подякував Трампові і погодився скористатися його допомогою при необхідності. За словами глави РФ, на даний момент вже сформована авіагрупа, яка буде боротися з лихом. За даними військових, через п’ять днів питання щодо ліквідації пожеж може бути вирішене.

Як зазначили у Кремлі, пропозиція Трампа розцінюється російською владою як можливість відновлення повноформатних відносин між двома державами.

Нагадаємо, що масштабні пожежі, які знищують величезну площу лісів в Сибіру, охопили вже 3 млн га зелених насаджень. Вогонь бушує в 11-ти регіонах РФ, а дим, який видно на фотографіях із космосу, вже досяг Монголії.