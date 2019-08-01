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Акція «Хто замовив Гандзюк?» під СБУ в Києві. Фото: Facebook

Убивство Гандзюк: активісти влаштували акцію під приміщенням СБУ та вимагали покарати винних (ФОТО, ВІДЕО)

1 сер 2019, 21:13
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Під будівлею Служби безпеки України 1 серпня відбулася акція учасників ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?».

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Активісти написали крейдою на асфальті під стінами спецслужби «Мангер, Гордєєв, Рищук. Баканов, хто має подзвонити за цих чортів?». Крім того, вони палили фаєри. Про це сьогодні повідомляє спільнота «Хто замовив Катю Гандзюк?» у Facebook.

Учасники акції вимагали від СБУ та президента Володимира Зеленського відповіді на питання, хто замовив убивство активістки, а також чому замовники вбивства досі на в тюрмі.

Також учасники мітингу телефонували тимчасовому виконувачу обов’язків голови СБУ Івану Баканову, щоб нагадати про справу загиблої активістки. Додзвонитися до Баканова вони не змогли.

Акція «Хто замовив Гандзюк?» під СБУ в Києві. Фото: Facebook

Акція «Хто замовив Гандзюк?» під СБУ в Києві. Фото: Facebook

Нагадаємо, на Катерину Гандзюк напали 31 липня 2018 року неподалік її будинку. Херсонську активістку облили кислотою. Вона померла через місяць після госпіталізації.

Одним із фігурантів справи про вбивство Гандзюк є голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер. Також у цій справі суд обирав запобіжні заходи Ігорю Павловському, Сергію Торбіну, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському, Віктору Горбунову та Микиті Грабчуку. Ще один підозрюваний Олексій Левін утік із України.

Джерело: Ракурс


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