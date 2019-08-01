Акция «Кто заказал Гандзюк?» под СБУ в Киеве. Фото: Facebook

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Под зданием Службы безопасности Украины 1 августа состоялась акция участников инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк?».

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Активисты написали мелом на асфальте под стенами спецслужбы «Мангер, Гордеев, Рищук. Баканов, кто должен позвонить за этих чертей?». Кроме того, они жгли файеры. Об этом сегодня сообщает сообщество «Кто заказал Катю Гандзюк?» в Facebook.

Участники акции требовали от СБУ и президента Владимира Зеленского ответа на вопрос, кто заказал убийство активистки, а также почему заказчики убийства до сих пор не в тюрьме.

Также участники митинга звонили временно исполняющему обязанности председателя СБУ Ивану Баканову, чтобы напомнить о деле погибшей активистки. Дозвониться до Баканова они не смогли.

Напомним, на Екатерину Гандзюк напали 31 июля 2018 года неподалеку от ее дома. Херсонскую активистку облили кислотой. Она умерла через месяц после госпитализации.

Одним из фигурантов дела об убийстве Гандзюк является председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер. Также в этом деле суд избирал меры пресечения Игорю Павловскому, Сергею Торбину, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому Виктору Горбунову и Никите Грабчуку. Еще один подозреваемый Алексей Левин сбежал из Украины.