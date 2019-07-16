Малиновский в «Аталанте»: как игрока сборной Украины по футболу приняли в Италии (ВИДЕО)https://racurs.ua/n124374-malinovskiy-v-atalante-kak-igroka-sbornoy-ukrainy-po-futbolu-prinyali-v-italii-video.htmlРакурс
Украинский футболист Руслан Малиновский стал игроком итальянской «Аталанты».
Полузащитник сборной Украины перешел в клуб из Серии, А из бельгийского «Генка», где был одним из лидеров. В «Аталанте» Малиновский будет играть под № 18. Условия контракта средствам массовой информации не разгласили. О важном для украинских болельщиков трансфере сообщила пресс-служба «Аталанты» в Facebook.
Отдельные СМИ сообщают, что соглашение будет рассчитано на пять лет. По неофициальной информации, «Аталанта» заплатила клубу из Бельгии за 26-летнего украинца 13,7 млн евро.
Как известно, по итогам прошлого сезона «Аталанта» сделала сенсацию и заняла третье место в Серии А. Это позволяет этому клубу из города Бергамо играть в Лиге чемпионов.
Напомним, в марте Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) принял ряд изменений в правила игры. Большинство из изменений призваны сократить количество пауз во время матча. В IFAB отменили правило, согласно которому мяч должен покинуть штрафную площадь во время розыгрыша удара от ворот, прежде чем его коснется партнер.