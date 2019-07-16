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Руслан Малиновский стал игроком «Аталанты». Фото: atalanta.it

Малиновский в «Аталанте»: как игрока сборной Украины по футболу приняли в Италии (ВИДЕО)

16 июл 2019, 18:59
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Украинский футболист Руслан Малиновский стал игроком итальянской «Аталанты».

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Полузащитник сборной Украины перешел в клуб из Серии, А из бельгийского «Генка», где был одним из лидеров. В «Аталанте» Малиновский будет играть под № 18. Условия контракта средствам массовой информации не разгласили. О важном для украинских болельщиков трансфере сообщила пресс-служба «Аталанты» в Facebook.

Отдельные СМИ сообщают, что соглашение будет рассчитано на пять лет. По неофициальной информации, «Аталанта» заплатила клубу из Бельгии за 26-летнего украинца 13,7 млн евро.

Как известно, по итогам прошлого сезона «Аталанта» сделала сенсацию и заняла третье место в Серии А. Это позволяет этому клубу из города Бергамо играть в Лиге чемпионов.

Напомним, в марте Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) принял ряд изменений в правила игры. Большинство из изменений призваны сократить количество пауз во время матча. В IFAB отменили правило, согласно которому мяч должен покинуть штрафную площадь во время розыгрыша удара от ворот, прежде чем его коснется партнер.

Источник: Ракурс


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