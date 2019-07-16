Руслан Малиновський став гравцем «Аталанти». Фото: atalanta.it

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Український футболіст Руслан Малиновський став гравцем італійської «Аталанти».

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Півзахисник збірної України перейшов у клуб із Серії, А з бельгійського «Генка», де був одним із лідерів. В «Аталанті» Малиновський гратиме під № 18. Умови контракту засобам масової інформації не розголосили. Про важливий для українських уболівальників трансфер повідомила прес-служба «Аталанти» в Facebook.

Окремі ЗМІ повідомляють, що угода буде розрахована на п’ять років. За неофіційною інформацією, «Аталанта» заплатила клубу з Бельгії за 26-річного українця 13,7 млн євро.

Як відомо, за підсумками минулого сезону «Аталанта» зробила сенсацію й посіла третє місце в Серії А. Це дозволяє цьому клубу із міста Бергамо грати в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, в березні Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) ухвалила низку змін в правила гри. Більшість зі змін покликані скоротити кількість пауз під час матчу. В IFAB скасували правило, згідно з яким м’яч повинен покинути штрафну площу під час розіграшу удару від воріт, перш ніж його торкнеться партнер.