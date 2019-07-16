Лілія Гриневич: КСУ визнав конституційною закон про освіту. Фото: Ukr.Life

https://racurs.ua/ua/n124373-movnu-stattu-zakonu-pro-osvitu-ksu-vyznav-konstytuciynou-ministr-grynevych.html

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Конституційний суд України 16 липня визнав конституційним закон України «Про освіту».

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Феміда визнала конституційною ст. 7 закону «Про освіту». Про ухвалу КСУ повідомила у Facebook міністр освіти Лілія Гриневич й заявила, що таку інформацію їй надали «надійні джерела».

Мовна стаття закону України «Про освіту» визнана конституційною, — написала Гриневич.

Як відомо, закон «Про освіту» набув чинності в Україні 28 вересня 2017 року. Документ визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є українська, але відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома або більше мовами. Особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою поряд з українською в окремих класах комунальних закладів дошкільної та початкової освіти.

Водночас 48 депутатів Верховної Ради оскаржили у Конституційному суді ст. 7 закону «Про освіту». Політики стверджують, що відповідно до цієї статті представники нацменшин позбавляються права з 5 класу школи здобувати освіту національною мовою. Нардепи зазначали, що відповідно до нового закону представники національних меншин можуть реалізовувати своє право на навчання рідною мовою тільки в дошкільних закладах і початковій школі і лише до 2020 року.

Нагадаємо, 16 липня Конституційний суд України визнав конституційним закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки». Крім того, служителі Феміди визнали пропаганду комуністичного режиму реальною загрозою для сучасної української державності.