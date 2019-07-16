Радбез ООН обговорює український мовний закон. Фото: AP

https://racurs.ua/ua/n124372-radbez-oon-obgovoruie-ukrayinskyy-zakon-pro-movu-translyaciya.html

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Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» 16 липня на своєму засіданні обговорює Радбез ООН.

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Сьогоднішнє засідання ініціювала Росія, яка намагалася обговорити український «мовний закон» ще 20 травня. Тоді Рада безпеки відмовилася розглядати це питання. Представники декількох країн заявили, що не варто робити це в день інавгурації нового президента України Володимира Зеленського.

Як відомо, 25 квітня Верховна Рада ухвалила законопроект № 5670-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Сьогодні, 16 липня, закон про мову набув чинності. Українська мова отримала статус обов’язкової для державних органів та публічних сфер. Виключення становлять приватне спілкування та релігійні обряди.

Нагадаємо, троє депутатів «Опозиційного блоку» подали в Раду законопроект про скасування закону «Про забезпечення функціонування української мови як державного». Вадим Новинський, Олександр Вілкул та Євген Мураєв вважають, що мовний закон порушує Конституцію, ратифіковані Україною Рамкову конвенцію Ради Європи про захист національних меншин та Європейську хартію регіональних мов.