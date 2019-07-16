У Вінницькому СІЗО вбито підозрюваного в спробі зґвалтування 7-річної дитини. Фото: "Магнолія-ТВ"

https://racurs.ua/ua/n124371-u-vinnyckomu-sizo-vbyto-pidozruvanogo-v-sprobi-z-valtuvannya-7-richnoyi-dytyny-zmi.html

Ракурс

У Вінницькій колонії № 1 виявили вбитим ув’язненого, якого правоохоронці підозрювали в спробі зґвалтування 7-річної дівчинки. Чоловіка затримали напередодні, а в якості запобіжного заходу Вінницький міський суд обрав тримання на 60 днів за ґратами без можливості внесення застави.

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Про факт смерті 59-річного чоловіка у СІЗО інформує місцевий портал «Vinbazar.com» з посиланням на прес-службу прокуратури Вінницької області.

Інцидент стався 13 липня, справою займаються слідчі Державного бюро розслідувань із Хмельницького. Про інші деталі розслідування смерті ув’язненого не розголошується.

Зазначається, що випадок зґвалтування дитини на Вінниччині стався 8 липня. Чоловік із ознаками психічної хвороби серед дня схопив 7-річну дівчинку, яка гралася з 9-річною сестрою та затягнув за гаражі. Підозрюваний демонстрував свої геніталії та здійснював розпусні дії руками.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що вбивства понад 50 дітей з початку 2019 року змусило поліцію звернутися до Верховної Ради за допомогою. Правоохоронці просили парламент розглянути законопроект № 6607, який допоможе посилити захист дітей від насильства.