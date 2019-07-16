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В Винницком СИЗО убит подозреваемый в попытке изнасилования 7-летнего ребенка. Фото: "Магнолия-ТВ"

В Винницком СИЗО убит подозреваемый в попытке изнасилования 7-летнего ребенка — СМИ

16 июл 2019, 17:39
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В Винницкой колонии № 1 обнаружили убитым заключенного, которого правоохранители подозревали в попытке изнасилования 7-летней девочки. Мужчину задержали накануне, а в качестве меры пресечения Винницкий городской суд избрал содержание на 60 дней за решеткой без возможности внесения залога.

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О факте смерти 59-летнего мужчины в СИЗО сообщает местный портал «Vinbazar.com» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.

Инцидент произошел 13 июля, делом занимаются следователи Государственного бюро расследований из Хмельницкого. О других деталях расследования смерти заключенного не разглашается.

Отмечается, что случай изнасилования ребенка в Винницкой области произошел 8 июля. Человек с признаками психической болезни посреди дня схватил 7-летнюю девочку, игравшую с 9-летней сестрой, и затянул за гаражи. Подозреваемый демонстрировал свои гениталии и совершал развратные действия руками.

Ранее «Ракурс» сообщал, что убийства более 50 детей с начала 2019 года заставило полицию обратиться в Верховную Раду за помощью. Правоохранители просили парламент рассмотреть законопроект № 6607, который поможет усилить защиту детей от насилия.


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