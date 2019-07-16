Совбез ООН обсуждает украинский языковой закон. Фото: AP

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Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» 16 июля на своем заседании обсуждает Совбез ООН.

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Сегодняшнее заседание инициировала Россия, которая пыталась обсудить украинский «языковой закон» еще 20 мая. Тогда Совет безопасности отказался рассматривать этот вопрос. Представители нескольких стран заявили, что не стоит делать это в день инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского.

Как известно, 25 апреля Верховная Рада приняла законопроект № 5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Сегодня, 16 июля, закон о языке вступил в силу. Украинский язык получил статус обязательной для государственных органов и публичных сфер. Исключения составляют частное общение и религиозные обряды.

Напомним, три депутата «Оппозиционного блока» подали в Раду законопроект об отмене закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Вадим Новинский, Александр Вилкул и Евгений Мураев считают, что языковой закон нарушает Конституцию, ратифицированную Украиной Рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств и Европейскую хартию региональных языков.