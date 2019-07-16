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Лилия Гриневич: КСУ признал конституционным закон об образовании. Фото: Ukr.Life

Языковую статью закона «Об образовании» КСУ признал конституционной — министр Гриневич

16 июл 2019, 18:25
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Конституционный суд Украины 16 июля признал конституционным закон Украины «Об образовании».

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Фемида признала конституционной ст. 7 закона «Об образовании». О решении КСУ в Facebook сообщила министр образования Лилия Гриневич и заявила, что такую информацию ему предоставили «надежные источники».

Языковая статья закона Украины «Об образовании» признана конституционной, — написала Гриневич.

Как известно, закон «Об образовании» вступил в силу в Украине 28 сентября 2017 года. Документ определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский, но согласно образовательной программе могут преподаваться одна или несколько дисциплин двумя или более языками. Лицам, которые принадлежат к национальным меньшинствам, гарантируется право на обучение на родном языке наряду с украинским в отдельных классах коммунальных учреждений дошкольного и начального образования.

В то же время 48 депутатов Верховной Рады обжаловали в Конституционном суде ст. 7 закона «Об образовании». Политики утверждают, что согласно этой статьи представители нацменьшинств лишаются права с 5 класса школы получать образование на национальном языке. Нардепы отмечали, что согласно новому закону представители национальных меньшинств могут реализовывать свое право на обучение на родном языке только в дошкольных учреждениях и начальной школе и только до 2020 года.

Напомним, 16 июля Конституционный суд Украины признал конституционным закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики». Кроме того, служители Фемиды признали пропаганду коммунистического режима реальной угрозой для современной украинской государственности.

Источник: Ракурс


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999

Языковую статью закона «Об образовании» КСУ признал конституционной — министр Гриневич

Конституционный суд Украины 16 июля признал конституционным закон Украины «Об образовании». Ранее 48 депутатов Верховной Рады обжаловали в КСУ ст. 7 образовательного закона

Новости Украины
18:25
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