Лилия Гриневич: КСУ признал конституционным закон об образовании. Фото: Ukr.Life

https://racurs.ua/n124373-yazykovuu-statu-zakona-ob-obrazovanii-ksu-priznal-konstitucionnoy-ministr-grinevich.html

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Конституционный суд Украины 16 июля признал конституционным закон Украины «Об образовании».

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Фемида признала конституционной ст. 7 закона «Об образовании». О решении КСУ в Facebook сообщила министр образования Лилия Гриневич и заявила, что такую информацию ему предоставили «надежные источники».

Языковая статья закона Украины «Об образовании» признана конституционной, — написала Гриневич.

Как известно, закон «Об образовании» вступил в силу в Украине 28 сентября 2017 года. Документ определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский, но согласно образовательной программе могут преподаваться одна или несколько дисциплин двумя или более языками. Лицам, которые принадлежат к национальным меньшинствам, гарантируется право на обучение на родном языке наряду с украинским в отдельных классах коммунальных учреждений дошкольного и начального образования.

В то же время 48 депутатов Верховной Рады обжаловали в Конституционном суде ст. 7 закона «Об образовании». Политики утверждают, что согласно этой статьи представители нацменьшинств лишаются права с 5 класса школы получать образование на национальном языке. Нардепы отмечали, что согласно новому закону представители национальных меньшинств могут реализовывать свое право на обучение на родном языке только в дошкольных учреждениях и начальной школе и только до 2020 года.

Напомним, 16 июля Конституционный суд Украины признал конституционным закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики». Кроме того, служители Фемиды признали пропаганду коммунистического режима реальной угрозой для современной украинской государственности.