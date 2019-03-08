Высшее образование за рубежом. Йельский Университет.

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Racurs.ua

Хотите получить высшее образование за рубежом? Согласно недавнему исследованию, на вершине рейтинга оказались несколько стран с самым лучшим университетским обучением. В исследовании учитывались такие факторы, как доступ к образованию, учебная программа, экономический контекст и финансирование всей системы образования.

США

В Соединенных Штатах насчитывается более 30 университетов, входящих в сотню лучших высших учебных заведений мира: Гарвард, Массачусетский технологический институт, Колумбийский университет и другие.

Единственный недостаток обучения в США — стоимость. Для тех, кто не получает стипендии, это может оказаться довольно дорого. Зато качество образования является одним из лучших в мире.

Великобритания

Оксфорд и Кембридж — два лучших международных университета в мире. Великобритания сделала обязательным школьное обучение для детей в возрасте от 5 до 16 лет, что дает им отличную платформу для достижения успеха в университетах. Тем, кто получил здесь образование, открыты двери практически всех компаний и институтов в мире.

Германия

Если вы можете позволить себе оплатить расходы на проживание и номинальный административный сбор, то сможете учиться в Германии бесплатно.

Хотя это не так престижно, как Гарвард или Кембридж, есть несколько немецких университетов, которые вошли во всемирный рейтинг топ-100.

К слову, концепция детского сада была изобретена именно в Германии.

Канада

Как и Германия, и Британия, Канада предоставляет бесплатное и обязательное школьное образование для всех детей старше пяти лет. Система образования является одной из лучших в мире, и благодаря ей очень талантливые ученики добиваются успеха на мировой арене.

В среднем университеты Канады занимают позиции выше, чем большинство других образовательных учреждений на планете. Студенты из канадских университетов также преуспевают в международных научных конкурсах.

Австралия

Только в США и Великобритании больше университетов из топ-100, чем в Австралии. Хотя Австралийский национальный университет занимает лишь 19-е место рейтинга, он предлагает отличное образование.

Австралия также набирает много баллов за достижение высокого культурного разнообразия: студенты со всего мира переезжают сюда, чтобы завершить обучение. Из других стран приезжают не только студенты, но и преподаватели, привнося свой колорит в образовательный процесс.

Австралийские университеты стабильно получают высокие оценки, когда дело доходит до академической репутации.

Подготовила Ирина ГАРЧЕНКО