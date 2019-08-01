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Луганська «Зоря» перемогла з рахунком 1:0. Фото: FC Zorya Luhansk у Twitter

Луганська «Зоря» вийшла до третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи (ФОТО)

1 сер 2019, 22:18
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Луганська «Зоря» у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи перемогла чорногорську «Будучність».

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Українська команда у Запоріжжі на стадіоні «Славутич-Арена» перемогла з рахунком 1:0. Єдиний гол у зустрічі на 32 хв. забив Артем Громов з передачі Максима Луньова. Транслювали футбольний матч українські ЗМІ.

Відразу після цього команда гостей залишилася в меншості. Другу жовту за фол отримав Нікола Джуріч, а через мить Драшко Божовича видалили за розмови з арбітром. Під кінець поєдинку луганчани мали можливість збільшити розрив у рахунку, однак м’яч так і не влетів у сітку воріт чорногорців.

У першому матчі український клуб переміг з рахунком 3:1. Таким чином команда Віктора Скрипника проходить у третій раунд, де зустрінеться з переможцем пари ЦСКА (Болгарія) — «Осієк» (Хорватія).

Луганська «Зоря» перемогла з рахунком 1:0. Фото: FC Zorya Luhansk у Twitter

Луганська «Зоря» перемогла з рахунком 1:0. Фото: FC Zorya Luhansk у Twitter

Нагадаємо, український футболіст Руслан Малиновський став гравцем італійської «Аталанти». Півзахисник збірної України перейшов у клуб із Серії, А з бельгійського «Генка», де був одним із лідерів. В «Аталанті» 26-річний футболіст гратиме під № 18.

Джерело: Ракурс


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