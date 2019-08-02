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Ракурс
Богдан справді подав у відставку — Зеленський. Фото: Радіо Свобода

Богдан справді писав заяву про відставку — Зеленський

2 сер 2019, 12:46
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Андрій Богдан, глава Офісу президента України, справді писав заяву про відставку.

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Заява про звільнення Богдана є, але президент її не підписував, повідомила сьогодні, 2 серпня, прес-служба Володимира Зеленського.

Зеленський зауважив, що за потреби продемонструє заяви про звільнення всіх членів президентської команди, бо вони «не тримаються за владу».

За словами президента, «ключові люди», які прийшли до влади разом із ним, з самого початку домовилися, що напишуть заяви про звільнення.

Якщо суспільство чи президент відчуватимуть, що та чи інша людина не може впоратися з поставленими завданнями, то в будь-який момент ця людина піде у відставку, — додав Зеленський.

Нагадаємо, напередодні у ЗМІ з’явилася інформація, що Богдан йде у відставку. Однак практично одразу його заступник Руслан Рябошапка спростував цю інформацію, назвавши її нісенітницею.

Джерело: Ракурс


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