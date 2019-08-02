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Ракурс
Богдан действительно подал в отставку — Зеленский. Фото: Радіо Свобода

Богдан действительно писал заявление об отставке — Зеленский

2 авг 2019, 12:46
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Андрей Богдан, глава Офиса президента Украины, действительно писал заявление об отставке.

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Заявление об увольнении Богдана есть, но президент его не подписывал, сообщила сегодня, 2 августа, пресс-служба Владимира Зеленского.

Зеленский отметил, что при необходимости продемонстрирует заявления об увольнении всех членов президентской команды, потому что они «не держатся за власть».

По словам президента, «ключевые люди», которые пришли к власти вместе с ним, с самого начала договорились, что напишут заявления об увольнении.

Если общество или президент будет чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными задачами, то в любой момент этот человек уйдет в отставку, — добавил Зеленский.

Напомним, накануне в СМИ появилась информация о том, что Богдан уходит в отставку. Однако практически сразу его заместитель Руслан Рябошапка опроверг эту информацию, назвав ее чушью.

Источник: Ракурс


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