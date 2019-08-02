Глава Офиса президента Андрей Богдан. Фото: Vse.rv.ua

https://racurs.ua/n125094-v-sluge-naroda-zayavili-o-vozmojnom-naznachenii-bogdana-genprokurorom.html

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Слухи об отставке главы Офиса президента Андрея Богдана могут свидетельствовать о его возможном переходе в Генеральную прокуратуру.

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Информацией об отставке Богдана проверяли реакцию на его возможное повышение. Такое утверждение 2 августа выразила будущий народный депутат от «Слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк в эфире «112 Украина».

Распространенную в СМИ информацию об отставке она назвала «элементом троллинга» и заявила, что «Богдан не выглядит как человек, который хочет уйти в отставку». Василевская-Смаглюк предположила, что это могла быть проверка отношения общества к возможному уходу в отставку или повышению, например, на должность генерального прокурора.

Политик отметила, что в партии «Слуга народа» не поняли, что происходит вокруг информации о возможной отставке Богдана.

Напомним, ряд СМИ со ссылкой на источники во власти сообщили, что глава Офиса президента Украины Андрей Богдан 1 августа написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию.

Впоследствии заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка опроверг эту информацию и заявил, что это «ерунда».