Глава Офісу президента Андрій Богдан. Фото: Vse.rv.ua

https://racurs.ua/ua/n125094-u-sluzi-narodu-zayavyly-pro-mojlyve-pryznachennya-bogdana-genprokurorom.html

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Чутки про відставку глави Офісу президента Андрія Богдана можуть свідчити про його можливий перехід до Генеральної прокуратури.

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Інформацією про відставку Богдана перевіряли реакцію на його можливе підвищення. Таке твердження 2 серпня висловила майбутній народний депутат від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк в ефірі «112 Україна».

Поширену в ЗМІ інформацію про відставку вона назвала «елементом тролінгу» й заявила, що «Богдан не виглядає як людина, яка бажає піти у відставку». Василевська-Смаглюк припустила, що це могла бути перевірка ставлення суспільства до можливої відставки або підвищення, наприклад, на посаду генерального прокурора.

Політик відзначила, що у партії «Слуга народу» не зрозуміли, що відбувається навколо інформації про можливу відставку Богдана.

Нагадаємо, окремі ЗМІ України з посиланням на джерела у владі повідомили, що глава Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан 1 серпня написав заяву про звільнення з обійманої посади за власним бажанням.

Згодом заступник керівника Офісу президента України Руслан Рябошапка спростував цю інформацію й заявив, що це «дурниця».