У «Слузі народу» заявили про можливість призначення Богдана генпрокуроромhttps://racurs.ua/ua/n125094-u-sluzi-narodu-zayavyly-pro-mojlyve-pryznachennya-bogdana-genprokurorom.htmlРакурс
Чутки про відставку глави Офісу президента Андрія Богдана можуть свідчити про його можливий перехід до Генеральної прокуратури.
Інформацією про відставку Богдана перевіряли реакцію на його можливе підвищення. Таке твердження 2 серпня висловила майбутній народний депутат від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк в ефірі «112 Україна».
Поширену в ЗМІ інформацію про відставку вона назвала «елементом тролінгу» й заявила, що «Богдан не виглядає як людина, яка бажає піти у відставку». Василевська-Смаглюк припустила, що це могла бути перевірка ставлення суспільства до можливої відставки або підвищення, наприклад, на посаду генерального прокурора.
Політик відзначила, що у партії «Слуга народу» не зрозуміли, що відбувається навколо інформації про можливу відставку Богдана.
Нагадаємо, окремі ЗМІ України з посиланням на джерела у владі повідомили, що глава Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан 1 серпня написав заяву про звільнення з обійманої посади за власним бажанням.
Згодом заступник керівника Офісу президента України Руслан Рябошапка спростував цю інформацію й заявив, що це «дурниця».