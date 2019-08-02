В Индии у семилетнего мальчика врачи удалили 526 зубов. Фото: kp.ru

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Ракурс

В Индии у мальчика врачи обнаружили во рту 526 лишних зубов после того, как он обратился к медикам с жалобой на боль в челюсти.

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Семилетнего жителя индийского города Ченнаи в прошлом месяце госпитализировали, и после проведения компьютерной томографии на снимке врачи обнаружили нечто невероятное. В нижней челюсти мальчика была обнаружена опухоль, наполненная рудиментарными зубами. Об этом сообщают «Українські новини» со ссылкой на материал CNN.

Обнаруженный «мешок» с сотнями зубов два хирурга стоматологического института удаляли изо рта мальчика во время пятичасовой операции, проводимой под общим наркозом. В результате нарост, вес которого составил около 200 гр, был благополучно удален. Через три дня после операции мальчика выписали домой.

По словам одного из врачей, каждый из 526 зубов, которыми была наполнена опухоль, несмотря на свои маленькие размеры (от 0,1 до 15 мм), имел ярко выраженную коронку, корень и эмалевое покрытие, что четко указывало на то, что это именно зуб.

Родители мальчика сообщили, что растущую в челюсти сына опухоль они начали замечать, еще когда ему исполнилось три года. И если бы они обратились к медикам раньше, то последствия были бы не такими масштабными.

Напомним, что ранее житель Индии во время еды проглотил свои вставные зубы, в результате чего несколько лет подряд мог питаться исключительно через зонд. Для восстановления нормального приема пищи мужчине понадобилось несколько операций.