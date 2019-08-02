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В Індії у семирічного хлопчика лікарі видалили 526 зубів. Фото: kp.ru

В Індії у семирічного хлопчика лікарі видалили 526 зубів (ФОТО, ВІДЕО)

2 сер 2019, 12:19
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В Індії у хлопчика лікарі виявили у роті 526 зайвих зубів після того, як він звернувся до медиків зі скаргою на біль у щелепі.

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Семирічного жителя індійського міста Ченнаї минулого місяця госпіталізували, і після проведення комп’ютерної томографії на знімку лікарі виявили щось неймовірне. У нижній щелепі хлопчика була виявлена пухлина, наповнена рудиментарними зубами. Про це повідомляють «Українські новини» із посиланням на матеріал CNN.

Виявлений «мішок» з сотнями зубів два хірурга стоматологічного інституту видаляли з рота хлопчика під час п’ятигодинної операції, що проводилася під загальним наркозом. У результаті наріст, вага якого склала близько 200 гр, був благополучно знищений. Через три дні після операції хлопчика виписали додому.

За словами одного з лікарів, кожен з 526 зубів, якими була наповнена пухлина, незважаючи на свої маленькі розміри (від 0,1 до 15 мм), мав яскраво виражену коронку, корінь і емалеве покриття, що чітко вказувало на те, що це саме зуб.

Батьки хлопчика повідомили, що пухлину, яка росла у щелепі сина, вони почали помічати, ще коли йому виповнилося три роки. І якби вони звернулися до медиків раніше, то наслідки були б не такими масштабними.

В Індії у семирічного хлопчика лікарі видалили 526 зубів. Фото: Saveetha Dental College and Hospital

В Індії у семирічного хлопчика лікарі видалили 526 зубів. Фото: Daily Mail

Нагадаємо, що раніше житель Індії під час їжі проковтнув свої вставні зуби, у результаті чого кілька років поспіль міг харчуватися виключно через зонд. Для відновлення нормального прийому їжі чоловікові знадобилося кілька операцій.


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