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Гросмейстер зіграв у шахи з бортовим комп’ютером Tesla. Фото: YouTube

Відомий гросмейстер зіграв партію у шахи з бортовим комп’ютером електрокара Tesla (ВІДЕО)

2 сер 2019, 12:16
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Бортовий комп’ютер автомобіля Tesla Model 3 зіграв у шахи з чотириразовим чемпіоном Італії та переможцем багатьох світових турнірів з шахів Фабіано Каруана.

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Грати в шахи «Теслу» навчило чергове оновлення програмного забезпечення. Гросмейстеру знадобилося всього п’ять хвилин для того, щоб обіграти бортовий комп’ютер. Під час гри електрокар «замислювався» і прораховував ходи, вичікуючи по кілька секунд. Про це 2 серпня повідомляє 4PDA із посиланням на Techcrunch.com.

Фабіано Каруан заявив, що комп’ютер машини досить потужний, перемогти його шахісту-новачку буде складно. Гросмейстер відзначив, що Tesla Model 3 виявився навіть кращим, ніж він припускав. Виробники авто не виключають, що з наступним оновленням штучний інтелект «Тесли» буде ще краще міркувати.

Нагадаємо, у квітні програмісти змогли обманути автопілот «Тесли» і змусити машину виїхати на зустрічну смугу. Представники компанії Keen Security Lab, яка спеціалізується на кібербезпеці, виявила, що автопілот Tesla може не коректно розпізнавати дорожні смуги.

Джерело: Ракурс


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