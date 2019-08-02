Гроссмейстер сыграл в шахматы с бортовым компьютером Tesla. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n125092-izvestnyy-grossmeyster-sygral-partiu-v-shahmaty-s-bortovym-komputerom-elektrokara-tesla-video.html

Ракурс

Бортовой компьютер автомобиля Tesla Model 3 сыграл в шахматы с четырехкратным чемпионом Италии и победителем многих мировых турниров по шахматам Фабиано Каруана.

Loading...

Играть в шахматы «Теслу» научило очередное обновление программного обеспечения. Гроссмейстеру понадобилось всего пять минут для того, чтобы обыграть бортовой компьютер. Во время игры электрокар «задумывался» и просчитывал ходы, выжидая по несколько секунд. Об этом 2 августа сообщает 4PDA со ссылкой на Techcrunch.com.

Фабиано Каруан заявил, что компьютер машины достаточно мощный, победить его шахматисту-новичку будет сложно. Гроссмейстер отметил, что Tesla Model 3 оказалась даже лучше, чем он предполагал. Производители авто не исключают, что с последующим обновлением искусственный интеллект «Теслы» будет еще лучше рассуждать.

Напомним, в апреле программисты смогли обмануть автопилот «Теслы» и заставить машину выехать на встречную полосу. Представители компании Keen Security Lab, которая специализируется на кибербезопасности, обнаружили, что автопилот Tesla может не корректно распознавать дорожные полосы.