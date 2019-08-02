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Ракурс
Гроссмейстер сыграл в шахматы с бортовым компьютером Tesla. Фото: YouTube

Известный гроссмейстер сыграл партию в шахматы с бортовым компьютером электрокара Tesla (ВИДЕО)

2 авг 2019, 12:16
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Бортовой компьютер автомобиля Tesla Model 3 сыграл в шахматы с четырехкратным чемпионом Италии и победителем многих мировых турниров по шахматам Фабиано Каруана.

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Играть в шахматы «Теслу» научило очередное обновление программного обеспечения. Гроссмейстеру понадобилось всего пять минут для того, чтобы обыграть бортовой компьютер. Во время игры электрокар «задумывался» и просчитывал ходы, выжидая по несколько секунд. Об этом 2 августа сообщает 4PDA со ссылкой на Techcrunch.com.

Фабиано Каруан заявил, что компьютер машины достаточно мощный, победить его шахматисту-новичку будет сложно. Гроссмейстер отметил, что Tesla Model 3 оказалась даже лучше, чем он предполагал. Производители авто не исключают, что с последующим обновлением искусственный интеллект «Теслы» будет еще лучше рассуждать.

Напомним, в апреле программисты смогли обмануть автопилот «Теслы» и заставить машину выехать на встречную полосу. Представители компании Keen Security Lab, которая специализируется на кибербезопасности, обнаружили, что автопилот Tesla может не корректно распознавать дорожные полосы.

Источник: Ракурс


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