Кличко признался, зачем встречался с Фирташем в Вене. Фото: ICTV

https://racurs.ua/n125091-klichko-priznalsya-zachem-vstrechalsya-s-firtashem-v-vene.html

Ракурс

Мэр Киева Виталий Кличко раскрыл детали своего общения с олигархом Дмитрием Фирташем перед президентскими выборами в 2014 году во время встречи в Вене, на которой присутствовали Петр Порошенко и Сергей Левочкин.

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Во время той «венской встречи» Кличко не подписывал никаких документов, а Фирташа просил о медийной поддержке. Об этом он заявил в интервью для издания «РБК-Україна».

Свой разговор с Фирташем Кличко объяснил тем, что в 2014 году ему, как политику, была необходима медийная поддержка. При этом он посетовал, что в Украине все ключевые медиаресурсы концентрируются в руках нескольких человек, а также признался, что обращался за медийной поддержкой ко всем владельцам крупных медиаресурсов.

Также Кличко выразил сожаление по поводу того, что в украинской политике медийная поддержка имеет большое значение и добавил, что ему, как политику, приходится общаться с представителями всех политических сил. Но сейчас, со слов Кличко, контактов с Фирташем у него нет.

Относительно заявления действующего главы Офиса президента Андрея Богдана о том, что на «венской встрече» был подписан документ, обязывающий назначить Кличко главой Киевской городской государственной администрации, сам Кличко это назвал манипуляцией.

Он пояснил, что согласно Конституции Украины главой КГГА президент обязан назначить человека, который выиграл выборы мэра.

И господин Богдан показал указ с подписью о назначении меня главой КГГА, но «забыл» показать какие-то документы и подписи, о которых он утверждает, — заявил Кличко.

Ранее «Ракурс» сообщал, что мэр Киева обратился в НАБУ с просьбой открыть уголовное производство по заявлению главы Офиса президента Андрея Богдана относительно предложения взятки в размере 20 млн долл. от неизвестных лиц.