Богдан назвал условия, при которых Кличко может остаться главой КГГА. Фото: "112 Украина"

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Виталий Кличко, мэр Киева и глава Киевской государственной городской администрации (КГГА), рассказал о новых подробностях его конфликта с руководителем Офиса президента Украины Андреем Богданом.

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Как рассказал Кличко, в Офисе президента ему назвали условия, при соблюдении которых он может сохранить свою должность главы КГГА. Главным условием, озвученным Богданом, является демонстрация эффективной работы в борьбе с коррупцией. В таком случае Офис президента «будет готов пойти навстречу и оставить на должности». Об этом Кличко рассказал в своем интервью «РБК-Украина».

В ответ на это Кличко отметил, что в КГГА работает служба внутреннего аудита, которая занимается проверкой всех департаментов и структур. Мэр Киева также считает, что Богдан не владеет темой, и в качестве примера привел заявление руководителя Офиса президента о том, что КГГА платит деньги компании «УкрРосЛизинг», и это является коррупцией. Тем не менее, по словам Кличко, деньги с коммунального предприятия снимаются именем Украины в связи с заблокированными исполнительной службой счетами.

«Обозначая Богдану какие-то вещи, я понял, что он на самом деле не вникал в суть данной проблемы», — добавил Кличко.

Также, как отметил столичный мэр, команда Зеленского будет делать все для того, чтобы инициировать досрочные местные выборы в Киеве. И это, по его словам, является политической борьбой, так как Кличко не является представителем партии «Слуга народа».

Напомним, что ранее мэр Киева обратился в НАБУ с просьбой открыть уголовное производство по заявлению главы Офиса президента Андрея Богдана относительно предложения взятки в размере 20 млн долл. от неизвестных лиц.