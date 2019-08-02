США в сентябре 2019 года введут новые пошлины на товары из КНР. Фото: Фокус.ua

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США введут десятипроцентные торговые пошлины на товары из Китая.

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Общая стоимость американских пошлин составит 300 млрд долл. Новые пошлины не коснутся товаров на 250 млрд дол., на которые уже действует тариф в 25%. Пошлины будут действовать во время переговоров по торговой сделке. Об этом президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил на собственной странице в Twitter.

Мы думали, что договорились с Китаем три месяца назад, но, к сожалению, Китай решил пересмотреть соглашение к подписанию, — написал он и отметил, что Пекин не увеличил закупки американской сельскохозяйственной продукции.

Информация о новых пошлинах уже спровоцировала бурю на финансовых рынках. Как пишет Reuters, цены на нефть упали на 7%, а сорт Brent продемонстрировал самое сильное однодневное падение в процентном соотношении с февраля 2016 года.

Ассоциации игроков розничной торговли США прогнозируют, что стоит ожидать подорожания потребительских товаров. Акции ритейлеров Target Corp, macy’s Inc и Nordstrom Inc подешевели на 4,2% -6,2%.

Напомним, в июне на полях саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились возобновить торговые переговоры между странами. Стороны пришли к соглашению в том, что Соединенные Штаты не будут вводить новые пошлины на товары из Китая.

Ранее сообщалось, что в мае США повысили пошлины на китайские товары с 10% до 25%. В июне к Трампу обратились с призывом отменить пошлины более 600 компаний, среди которых крупнейшие мировые ритейлеры Walmart и Target.