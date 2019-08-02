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В Бангкоке прогремели взрывы, есть пострадавшие. Фото: "Интерфакс"

В Бангкоке прогремели взрывы, есть пострадавшие

2 авг 2019, 09:23
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Взрывы в Бангкоке, столице Таиланда, произошли утром в пятницу, 2 августа. Инциденты произошли сразу в нескольких местах города.

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По данным местных СМИ, один из взрывов был слышен неподалеку от станции надземного метро Chong Nonsi BTS. Кроме того, поступили уведомления о взрывах в правительственном комплексе и на Rama 9 — одной из наиболее загруженных дорог тайской столицы. Об этом информирует «Укринформ» со ссылкой на сообщение The Guardian.

Вследствие инцидента ранения получили несколько человек. Так, сообщается о том, что пострадали как минимум два человека — дворники, которые работали на Rama 9. Одного из них госпитализировали для предоставления медицинской помощи, второй получил легкие травмы. Все детали случившегося в данный момент выясняет полиция Таиланда.

Отметим, что сейчас в Бангкоке проходит деловая встреча, на которой присутствуют министры иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также их коллеги из других государств, среди которых — США, РФ и Китай.

Напомним, что вчера, 1 августа, прогремел взрыв на шахте в Китае. Инцидент унес жизни четырех человек, а еще трое получили ранения. По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа.


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