Трамп ввел новые санкции против РФ из-за отравления в Солсбери. Фото: AP

https://racurs.ua/n125081-tramp-soglasoval-vtoroy-paket-sankciy-protiv-rf-za-otravlenie-skripaley-smi.html

Ракурс

Новые санкции против Российской Федерации ввел глава США Дональд Трамп за отравления Скрипалей в Великобритании.

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Американский президент 2 августа подписал указ, касающийся процедуры выполнения положений о введении санкций против государства, которое нарушило закон США о контроле над химическим и биологическим оружием и запрет его применения от 1991 года. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Politico.

Именно этот американский закон стал юридическим основанием для введения против России первого пакета санкций по делу Скрипалей в конце августа 2018 года.

Напомним, еще в мае 2019 года Государственный департамент США разработал и направил госсекретарю Майку Помпео и президенту Трампу новый пакет санкций против Российской Федерации за отравления российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

На днях представители Конгресса США Элиот Энгел и Майкл Маккол призвали Трампа ввести новый пакет санкций против Российской Федерации за отравления семьи Скрипалей в Великобритании.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в марте 2018 года отравили химическим веществом «Новичок» в британском Солсбери. Врачи смогли спасти их жизнь. Лондон обвинил в нападении Москву, обнародовав подробный доклад о пребывание россиян в стране.