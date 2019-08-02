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Трамп запровадив нові санкції проти РФ через отруєння в Солсбері. Фото: AP

Трамп погодив другий пакет санкцій щодо РФ за отруєння Скрипалів — ЗМІ

2 сер 2019, 09:20
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Нові санкції проти Російської Федерації запровадив глава США Дональд Трамп за отруєння Скрипалів у Великій Британії.

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Американський президент 2 серпня підписав указ, що стосується процедури виконання положень про введення санкцій проти держави, яка порушила закон США про контроль над хімічною і біологічною зброєю і заборону її застосування від 1991 року. Про це повідомляє «Українська правда» із посиланням на Politico.

Саме цей американський закон став юридичною підставою для введення проти Росії першого пакету санкцій по справі Скрипалів у кінці серпня 2018 року.

Нагадаємо, ще в травні 2019 року Державний департамент США розробив і направив держсекретарю Майку Помпео та президенту Трампу новий пакет санкцій проти Російської Федерації за отруєння російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки у Великій Британії.

Днями представники Конгресу США Еліот Енгел та Майкл Маккол закликали Трампа ввести новий пакет санкцій проти Російської Федерації за отруєння родини Скрипалів у Великій Британії.

Сергія Скрипаля та його доньку Юлію у березні 2018 року отруїли хімічною речовиною «Новичок» у британському Солсбері. Лікарі змогли врятувати їхнє життя. Лондон звинуватив у нападі Москву, оприлюднивши детальну доповідь про перебування росіян у країні.


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