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Саудівська Аравія дозволила жінкам подорожувати без згоди чоловіка. Фото: YouTube

Саудівська Аравія скасувала заборону жінкам подорожувати самостійно

2 сер 2019, 08:49
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Жінкам Саудівської Аравії дозволено подорожувати самостійно.

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Кожна громадянка цієї країни, яка досягла 21-річного віку, має право оформити закордонний паспорт та подорожувати світом самостійно. Для виїзду за кордон більше не потрібно запитувати згоди у чоловіка. Таке відповідне рішення ухвалив уряд Саудівської Аравії, 2 серпня повідомляє ВВС.

Раніше представниці прекрасної статі у Саудівській Аравії були змушені запитувати дозвіл для отримання паспорту або поїздки за кордон в опікуна — чоловіка, батька або іншого родича-чоловіка.

Також влада країни схвалила й інші рішення. Жінкам дозволено самим реєструвати народження дитини, шлюб або розлучення та оформлювати право на опіку над неповнолітніми дітьми.

Нагадаємо, жінки Саудівської Аравії отримали право відкривати і вести власний бізнес без згоди опікуна: чоловіка або родича чоловічої статі. У 2018 році в Саудівській Аравії жінок почали приймати на роботу слідчими поліції, а з червня минулого року жінки зможуть водити мотоцикли і вантажівки.


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