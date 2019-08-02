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Саудовская Аравия разрешила женщинам путешествовать без согласия мужа. Фото: YouTube

Саудовская Аравия отменила запрет женщинам путешествовать самостоятельно

2 авг 2019, 08:49
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Женщинам Саудовской Аравии разрешили путешествовать самостоятельно.

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Каждая гражданка этой страны, достигшая 21-летнего возраста, имеет право оформить заграничный паспорт и путешествовать по миру самостоятельно. Для выезда за границу больше не нужно спрашивать согласия у мужа. Такое соответствующее решение приняло правительство Саудовской Аравии, 2 августа сообщает ВВС.

Раньше представительницы прекрасного пола в Саудовской Аравии были вынуждены запрашивать разрешение для получения паспорта или поездки за границу у опекуна — мужа, отца или другого родственника-мужчины.

Также власти страны одобрили и другие решения. Женщинам разрешено самим регистрировать рождение ребенка, брак или развод и оформлять право на опеку над несовершеннолетними детьми.

Напомним, женщины Саудовской Аравии получили право открывать и вести собственный бизнес без согласия опекуна: мужа или родственника мужского пола. В 2018 году в Саудовской Аравии женщин начали принимать на работу следователями полиции, а с июня прошлого года женщины смогут водить мотоциклы и грузовики.


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