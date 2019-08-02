ДРСМД между РФ и США официально прекратил действовать. Фото: Хабар 24

https://racurs.ua/n125079-dogovor-o-likvidacii-raket-sredney-i-menshey-dalnosti-mejdu-ssha-i-rf-segodnya-prekraschaet-deystvie.html

Ракурс

Договор о ликвидации ракет средней именьшей дальности (ДРСМД) между Россией и Соединенными Штатами официально прекратил действовать в пятницу, 2 августа.

Loading...

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 1 августа заявил, что вместе с этим соглашением мир потеряет «бесценный предохранитель от ядерной войны». Об этом сегодня сообщает «Радіо Свобода».

Ракетный договор подписали в 1987 году глава США Рональд Рейган и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев. Документ предусматривал запрет двум странам разрабатывать и вооружать собственные армии ракетами досягаемости от 500 км до 5,5 тыс. км.

О нарушении договора Россией в Вашингтоне впервые заявили в 2014 году. Американцы уличили Москву в производстве крылатой ракеты 9M729, тактико-технические характеристики которой нарушают договор.

Напомним, государственный секретарь США Майк Помпео объявил, что Соединенные Штаты прекращают участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с 2 февраля. Чиновник обвинил Россию в нарушении договора и заявил, что это препятствует налаживанию отношений между Вашингтоном и Москвой.

В НАТО поддержали решение Вашингтона о приостановке действия ракетного договора, поскольку Россия постоянно нарушала его положения.

Россия в ответ тоже заявила, что прекращает участие в ДРСМД. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские конструкторы и инженеры начнут работать над созданием новых видов ракет.