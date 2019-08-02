ДРСМД між РФ і США офіційно припинив діяти. Фото: Хабар 24

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Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) між Росією і Сполученими Штатами офіційно припинив діяти у п’ятницю, 2 серпня.

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Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш 1 серпня заявив, що разом із цією угодою світ втратить «безцінний запобіжник від ядерної війни». Про це сьогодні повідомляє «Радіо Свобода».

Ракетний договір підписали в 1987 році глава США Рональд Рейган та генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов. Документ передбачав заборону двом країнам розробляти та озброювати власні армії ракетами досяжністю від 500 км до 5,5 тис. км.

Про порушення договору Росією у Вашингтоні вперше заявили у 2014 році. Американці викрили Москву у виробництві крилатої ракети 9M729, тактико-технічні характеристики якої порушують договір.

Нагадаємо, державний секретар США Майк Помпео оголосив, що Сполучені Штати припиняють участь у Договорі про ліквідацію ракет середньої і малої дальності з 2 лютого. Посадовець звинуватив Росію у порушенні договору і сказав, що це перешкоджає налагодженню відносин між Вашингтоном і Москвою.

В НАТО підтримали рішення Вашингтону щодо призупинення дії ракетного договору, оскільки Росія постійно порушувала його положення.

Росія у відповідь теж заявила, що припиняє участь у ДРСМД. Президент РФ Володимир Путні заявив, що російські конструктори та інженери почнуть працювати над створенням нових видів ракет.