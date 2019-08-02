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У Бангкоку пролунали вибухи, є постраждалі. Фото: "Інтерфакс"

У Бангкоку пролунали вибухи, є постраждалі

2 сер 2019, 09:23
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Вибухи у Бангкоку, столиці Таїланду, сталися вранці у п’ятницю, 2 серпня. Інциденти сталися відразу в декількох місцях міста.

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За даними місцевих ЗМІ, один з вибухів було чути неподалік від станції надземного метро Chong Nonsi BTS. Окрім того, надійшли повідомлення про вибухи в урядовому комплексі і на Rama 9 — одній із найбільш завантажених доріг тайської столиці. Про це інформує «Укрінформ» із посиланням на повідомлення The Guardian.

Внаслідок інциденту поранення отримали кілька осіб. Так, повідомляється про те, що постраждали як мінімум дві людини — двірники, які працювали на Rama 9. Одного з них госпіталізували для надання медичної допомоги, другий отримав легкі травми. Всі деталі події на даний момент з’ясовує поліція Таїланду.

Відзначимо, що зараз у Бангкоку проходить ділова зустріч, на якій присутні міністри закордонних справ Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), а також їхні колеги з інших держав, серед яких — США, РФ і Китай.

Нагадаємо, що вчора, 1 серпня, прогримів вибух на шахті у Китаї. Інцидент забрав життя чотирьох людей, а ще троє отримали поранення. За попередніми даними, вибух стався через витік газу.


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