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США у вересні 2019 року запровадять нові митна на товари з КНР. Фото: Фокус.ua

США введуть нові мита на китайський імпорт з 1 вересня — Трамп

2 сер 2019, 09:56
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США введуть десятивідсоткові торговельні мита на товари з Китаю.

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Загальна вартість американських мит складе 300 млрд дол. Нові мита не торкнуться товарів на 250 млрд дол., щодо яких вже діє тариф в 25%. Мита діятимуть під час переговорів щодо торговельної угоди. Про це президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив на власній сторінці у Twitter.

Ми думали, що домовилися з Китаєм три місяці тому, але, на жаль, Китай вирішив переглянути угоду до підписання, — написав він й зазначив, що Пекін не збільшив закупівлі американської сільськогосподарської продукції.

Інформація про нові мита вже спровокувала бурю на фінансових ринках. Як пише Reuters, ціни на нафту впали на 7%, а сорт Brent продемонстрував найсильніше одноденне падіння в процентному співвідношенні з лютого 2016 року.

Асоціації гравців роздрібної торгівлі США прогнозують, що варто чекати подорожчання споживчих товарів. Акції рітейлерів Target Corp., macy’s Inc і Nordstrom Inc подешевшали на 4,2%-6,2%.

Нагадаємо, у червні на полях саміту «Великої двадцятки» в японській Осаці президент США Дональд Трамп та голова КНР Сі Цзіньпін домовилися відновити торговельні переговори між країнами. Сторони дійшли згоди в тому, що Сполучені Штати не вводитимуть нові мита на товари з Китаю.

Раніше повідомлялося, що в травні США підвищили мита на китайські товари з 10% до 25%. У червні до Трампа звернулися із закликом скасувати мита понад 600 компаній, серед яких найбільші світові рітейлери Walmart і Target.


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