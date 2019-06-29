Дональд Трамп зняв санкції з Huawei. Фото: Економічна правда

https://racurs.ua/ua/n123747-tramp-znyav-sankciyi-z-kytayskoyi-kompaniyi-huawei-washington-post.html

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Санкції з китайської компанії Huawei (Хуавей) вирішив зняти президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

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Господар Білого дому після саміту G20 заявив, що американські компанії зможуть продовжити продавати свою продукцію Huawei. Трамп упевнений, що така співпраця не шкодить національній безпеці США. Про це пише Washington Post.

«Американські компанії, що випускають продукцію, зможуть продавати її Huawei. Я дав їм свій дозвіл. Мені подобаються, що наші компанії продають щось іншим. Наші компанії були дуже засмучені, але ми знімаємо заборону. Якщо це не шкодить національній безпеці, ми дозволяємо їм співпрацювати, — заявив Трамп.

Раніше повідомлялося, що Трамп та голова КНР Сі Цзіньпін на саміті G20 домовилися відновити торговельні переговори між країнами. Відтак, США не вводитимуть нові мита на китайські товари.

Нагадаємо, у травні президент США Дональд Трамп вніс компанію Huawei в торговий список з обмеженням діяльності. Відтак, китайський гігант отримав заборону доступ до сервісів корпорації Google. Сервіс Google Play буде доступний тільки на вже існуючих гаджетах від Huawei. Засновник компанії Жень Чженфей заявив, що через санкції США «Хуавей» може втратити у найближчі два роки близько 30 млрд дол.

Згодом Huawei отримала тимчасову ліцензію на роботу в США, яка діятиме до кінця серпня 2019 року. Це право отримала не лише Huawei, але й 68 пов’язаних з нею компаній.