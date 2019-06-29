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Зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна в Осаці. Фото: China Xinhua News у Twitter

США та КНР вирішили відмовитися від введення нових мит на товари (ФОТО)

29 чер 2019, 09:21
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У торговельній війні між Сполученими Штатами Америки та Китайською Народною Республікою взято паузу.

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Президент США Дональд Трамп та голова КНР Сі Цзіньпін домовилися відновити торговельні переговори між країнами. Згоди вони дійшли на полях саміту «Великої двадцятки» в Осаці. Про це повідомляє China Xinhua News у Twitter.

Домовлено, що Сполучені Штати не вводитимуть нові мита на товари з Китаю. Конкретні питання будуть врегульовані в ході зустрічі делегацій двох країн.

Раніше повідомлялося, що в торговельній війні Сполучених Штатів Америки та Китаю буде взято паузу. Домовленість дозволить відкласти плани США по затвердженню нових мит на китайську продукцію до 25%.

Зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна в Осаці. Фото: China Xinhua News у Twitter

Нагадаємо, в травні США підвищили мита на китайські товари з 10% до 25%. У червні до Трампа звернулися із закликом скасувати мита понад 600 компаній, серед яких найбільші світові рітейлери Walmart і Target.

Читайте також: Торговельна війна США і Китаю: Білий дім підвищив мита до 25%


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