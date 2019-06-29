Партія Саакашвілі братиме участь у виборах. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n123737-verhovnyy-sud-zobov-yazav-cvk-zareiestruvaty-spysok-partiyi-ruh-novyh-syl-video.html

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Верховний суд України відхилив апеляційну скаргу Центральної виборчої комісії на скасування постанови про відмову від участі у виборах партії екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі «Рух нових сил».

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Таке рішення ВСУ було ухвалене вночі, 29 червня. Засідання суду завершилося близько 1.00. Трансляція із залу суду велася на власній сторінці Михайла Саакашвілі в Facebook.

Феміда постановила, що Центрвиборчком зобов’язаний зареєструвати партію «Рух нових сил» на позачергових парламентських виборах, які заплановані на 21 липня 2019 року. Рішення Верховного суду оскарженню не підлягає.

Апеляційну скаргу виборчої комісії залишити без задоволення, — зачитала суддя.

Як відомо, спочатку колишній глава Одеської ОДА заявляв, що не планує брати активної участі у позачергових виборах до Ради, однак згодом стало відомо, що він очолив виборчий список партії «Рух нових сил», яка йде до парламенту.

Нагадаємо, 25 червня Шостий апеляційний адміністративний суд Києва ухвалив рішення, яким зобов’язав Центральну виборчу комісію зареєструвати список партії Михайла Саакашвілі «Рух нових сил». Після цього ЦВК вирішила оскаржити у Верховному суді рішення Шостого апеляційного адмінсуду.